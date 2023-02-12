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Под Днепром спасатели освободили дрейфующих на льдинах рыбаков

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Днепр, Воскресенье 12 февраля 2023 15:23
Под Днепром спасатели освободили дрейфующих на льдинах рыбаков Фото: спасатели освободили дрейфующих на льдинах рыбаков (t.me/dsns_telegram)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 12 февраля, в Днепропетровской области спасатели освободили дрейфующих на льдинах рыбаков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

"В 11:50 в службу спасения обратились очевидцы, которые увидели, что на реке Днепр две льдины с рыболовами дрейфуют от берега... По словам очевидцев, на расстоянии 150 м от берега на льду находилось около 40 рыбаков", - пояснили в ГСЧС.

По их словам, Событие произошло вблизи села Шульговка Петриковского поселкового совета в Днепровском районе.

Фото: спасатели освободили дрейфующих на льдинах рыбаков (t.me/dsns_telegram)

К месту привлечены спасатели и водолазно-спасательная группа. Для оказания помощи присоединились и местные. К спасательным работам было привлечено 44 человека (в т.ч. 4 водолаза), 8 ед. техники и 6 лодок.

В настоящее время подразделениями ГСЧС и местными жителями уже спасены со льда 30 человек, однако до сих пор проводится мониторинг на наличие рыбаков на льду.

Напомним, вчера в Ровно трое подростков провалились под лед. Двух из них удалось спасти.

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