Під Чугуєвом чотири працівники дорожньої служби підірвалися на міні: є жертви

У Чугуївському районі Харківської області під час роботи на міні підірвалася спецтехніка дорожньої служби. Внаслідок чого двоє людей загинули, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Мінна небезпека в Харківській області ще довго залишатиметься однією з найбільших проблем. Російські окупанти замінували абсолютно все. На жаль, за добу 2 працівники дорожньої служби 21 і 51 років загинули. Ще двоє чоловіків 55 і 34 років отримали поранення. Спецтехніка торкнулася міни під час робіт у Чугуївському районі", - розповів він.

Нагадаємо, 7 листопада під час розмінування території у Харківській області на міні окупантів підірвався сапер. Його госпіталізували, зараз чоловік перебуває у стані середньої тяжкості.

Крім того, раніше на дорозі в Золочівській громаді (Харківська область)на міні вибухнув автомобіль. Загинули двоє чоловіків, які перебували в авто.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.