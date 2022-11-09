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Под Чугуевом четыре работника дорожной службы подорвались на мине: есть жертвы

Фото: под Чугуевом четыре работника дорожной службы подорвались на мине (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Чугуевском районе Харьковской области во время работу на мине подорвалась спецтехника дорожной службы. Вследствие чего два человека погибли, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Минная опасность в Харьковской области еще долго будет оставаться одной из самых больших проблем. Российские оккупанты заминировали абсолютно все. К сожалению, за сутки 2 работника дорожной службы 21 и 51 лет погибли. Еще двое мужчин 55 и 34 лет получили ранения. Спецтехника затронула мину во время работ в Чугуевском районе", - рассказал он.

Напомним, 7 ноября во время разминирования территории в Харьковской области на мине оккупантов подорвался сапер. Его госпитализировали, сейчас мужчина находится в состоянии средней тяжести.

Кроме того, ранее на дороге в Золочевской общине (Харьковская область) на мине взорвался автомобиль. Погибли двое мужчин, находившихся в авто.

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