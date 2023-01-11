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Під чиїм контролем Кінбурнська коса та острови під Херсоном: відповідь військових

Фото: військові розповіли, під чиїм контролем Кінбурнська коса та острови під Херсоном (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Кінбурнська коса наразі більше знаходиться під контролем окупантів. Щодо херсонських островів, то постійного контролю однієї зі сторін над ними немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євгена Єріна в ефірі телемарафону.

"На даний час, в принципі це стосується не тільки Потьомкінського острова, це стосується всієї групи островів на цьому напрямку. Постійного контролю над цими островами немає, проте вогневий контроль за ситуацією на цих островах з боку Сил оборони триває. Кінбурнську косу більше контролює противник", - розповів Єрін.

За його словами, завдяки вогневому контролю українських бійців, противник не може на Кінбурнській косі зосереджувати велику кількість військ.

"Тому казати про якийсь певний контроль з боку окупантів можна, але сказати, що це якийсь великий контроль - ні", - зазначив Єрін.

Він пояснив, звільнення і островів, і Кінбурнської коси можливо лише під час загального звільнення нашої території.

"Окреме звільнення коси недоцільне, тому що там відкрита місцевість і вогневе ураження з боку противника може завдати більшої шкоди, ніж ми отримаємо переваги під час звільнення цієї території", - підсумував Єрін.

Нагадаємо, раніше ми писали, що окупанти посилюють свою оборону на півдні та готуються до наступу українських військових.

Також повідомлялося, що російські диверсанти намагаються влаштовувати провокації поблизу херсонських островів.

Додамо, раніше очільник Миколаївської ОВА пояснював, чому звільнення Кінбурнської коси від окупантів є важливим.

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