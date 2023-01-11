Под чьим контролем Кинбурнская коса и острова под Херсоном: ответ военных

"В настоящее время, в принципе, это касается не только Потемкинского острова, это касается всей группы островов на этом направлении. Постоянного контроля над этими островами нет, однако огневой контроль за ситуацией на этих островах со стороны Сил обороны продолжается. Кинбурнскую косу больше контролирует противник", - рассказал Ерин.

По его словам, благодаря огневому контролю украинских бойцов противник не может на Кинбурнской косе сосредоточивать большое количество войск.

"Поэтому говорить о каком-то определенном контроле со стороны оккупантов можно, но сказать, что это какой-то большой контроль - нет", - отметил Ерин.

Он объяснил, что освобождение и островов, и Кинбурнской косы возможно только при общем освобождении нашей территории.

"Отдельное освобождение косы нецелесообразно, потому что там открытая местность и огневое поражение со стороны противника может нанести больший вред, чем мы получим преимущества при освобождении этой территории", - подытожил Ерин.

Напомним, ранее мы писали, что оккупанты усиливают свою оборону на юге и готовятся к наступлению украинских военных.

Также сообщалось, что российские диверсанты пытаются устраивать провокации у херсонских островов.

Добавим, ранее глава Николаевской ОВА объяснял, почему освобождение Кинбурнской косы от оккупантов важно.

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