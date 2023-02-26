Під Черніговом завтра перекриють рух переправою через Десну

Завтра, 27 лютого, рух понтонною переправою біля Чернігова буде припинено через підйомом води у річці Десна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу автомобільних доріг у Чернігівській області.

"У зв'язку з різким та швидким підйомом води у річці Десна, рух понтонною переправою біля Чернігова з 27 лютого буде припинено", - йдеться в повідомленні.

Водіїв, які збирались рухатися в цьому напрямку закликали, врахувати зміни при плануванні поїздок.

Альтернативні маршрути руху регіонального дорогою Р-69 з Чернігова до Києва:

Чернігів - Остер - Козелець - Київ;

Чернігів - Вишгород - Київ.

Аналогічно в зворотньому напрямку.

"Коли буде відновлений рух поки не відомо", - додали в службі.