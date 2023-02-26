Під Черніговом завтра перекриють рух переправою через Десну
Завтра, 27 лютого, рух понтонною переправою біля Чернігова буде припинено через підйомом води у річці Десна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу автомобільних доріг у Чернігівській області.
"У зв'язку з різким та швидким підйомом води у річці Десна, рух понтонною переправою біля Чернігова з 27 лютого буде припинено", - йдеться в повідомленні.
Водіїв, які збирались рухатися в цьому напрямку закликали, врахувати зміни при плануванні поїздок.
Альтернативні маршрути руху регіонального дорогою Р-69 з Чернігова до Києва:
- Чернігів - Остер - Козелець - Київ;
- Чернігів - Вишгород - Київ.
Аналогічно в зворотньому напрямку.
"Коли буде відновлений рух поки не відомо", - додали в службі.
Нагадаємо, що у січні автомобіль з'їхав з понтонної переправи через Десну, тому рух нею перекривали у напрямку Чернігова.
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