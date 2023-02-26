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Під Черніговом завтра перекриють рух переправою через Десну

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Чернігів, Неділя 26 лютого 2023 22:18
Під Черніговом завтра перекриють рух переправою через Десну Фото: рух понтонною переправою біля Чернігова перекриють (t.me/chernigivskaODA)
Автор: Каріна Левицька

Завтра, 27 лютого, рух понтонною переправою біля Чернігова буде припинено через підйомом води у річці Десна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу автомобільних доріг у Чернігівській області.

"У зв'язку з різким та швидким підйомом води у річці Десна, рух понтонною переправою біля Чернігова з 27 лютого буде припинено", - йдеться в повідомленні.

Водіїв, які збирались рухатися в цьому напрямку закликали, врахувати зміни при плануванні поїздок.

Альтернативні маршрути руху регіонального дорогою Р-69 з Чернігова до Києва:

  • Чернігів - Остер - Козелець - Київ;
  • Чернігів - Вишгород - Київ.

Аналогічно в зворотньому напрямку.

"Коли буде відновлений рух поки не відомо", - додали в службі.

Нагадаємо, що у січні автомобіль з'їхав з понтонної переправи через Десну, тому рух нею перекривали у напрямку Чернігова.

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