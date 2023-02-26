ua ru
Вс, 26 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Под Черниговом завтра перекроют движение по переправе через Десну

Новина українською →
Чернигов, Воскресенье 26 февраля 2023 22:18
Под Черниговом завтра перекроют движение по переправе через Десну Фото: движение понтонной переправой возле Чернигова перекроют (t.me/chernigivskaODA)
Автор: Карина Левицкая

Завтра, 27 февраля, движение по понтонной переправе возле Чернигова будет прекращено из-за подъема воды в реке Десна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу автомобильных дорог в Черниговской области.

"В связи с резким и быстрым подъемом воды в реке Десна движение понтонной переправой возле Чернигова с 27 февраля будет прекращено", - говорится в сообщении.

Водителей, которые собирались двигаться в этом направлении, призвали учесть изменения при планировании поездок.

Альтернативные маршруты движения по региональной дороге Р-69 из Чернигова в Киев:

  • Чернигов – Остер – Козелец – Киев;
  • Чернигов – Вышгород – Киев.

Аналогично в обратном направлении.

"Когда будет возобновлено движение, пока не известно", - добавили в службе.

Напомним, что в январе автомобиль съехал с понтонной переправы через Десну, поэтому движение по ней перекрывали в направлении Чернигова.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черновцы водії
NEWS
Атаковали дронами. Появились новые подробности удара по самолету А-50 в Беларуси
Атаковали дронами. Появились новые подробности удара по самолету А-50 в Беларуси
DAILY
Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны