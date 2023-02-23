Під Черніговом завтра перекриють понтонну переправу через Десну: у чому причина

"Це необхідно у зв'язку з суттєвим підняттям рівня води у річці Десна та необхідністю проведення технологічних робіт для забезпечення проїзду. Орієнтовний термін закриття - 1 день", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні понтонна переправа працюватиме у реверсивному режимі. Водіїв закликають врахувати цю інформацію.

Альтернативні маршрути руху трасою Р-69 в напрямку Києва:

Чернігів - Остер - Козелець - Київ;

Чернігів - Вишгород - Київ.

Нагадаємо, що у січні автомобіль з'їхав з понтонної переправи через Десну, тому рух нею перекривали у напрямку Чернігова.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.