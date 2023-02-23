UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Під Черніговом завтра перекриють понтонну переправу через Десну: у чому причина

Фото: під Черніговом 24 лютого перекриють переправу через Десну (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Завтра, 24 лютого, поблизу Чернігова перекриють понтонну переправу через Десну. Причиною цього є підняття рівня води у річці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу автомобільних доріг у Чернігівській області.

"Це необхідно у зв'язку з суттєвим підняттям рівня води у річці Десна та необхідністю проведення технологічних робіт для забезпечення проїзду. Орієнтовний термін закриття - 1 день", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні понтонна переправа працюватиме у реверсивному режимі. Водіїв закликають врахувати цю інформацію.

Альтернативні маршрути руху трасою Р-69 в напрямку Києва:

  • Чернігів - Остер - Козелець - Київ;
  • Чернігів - Вишгород - Київ.

Нагадаємо, що у січні автомобіль з'їхав з понтонної переправи через Десну, тому рух нею перекривали у напрямку Чернігова.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЧернігівКерченская переправа