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Под Черниговом завтра перекроют понтонную переправу через Десну: в чем причина

Фото: под Черниговом 24 февраля перекроют переправу через Десну (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Завтра, 24 февраля, вблизи Чернигова перекроют понтонную переправу через Десну. Причиной этого является повышение уровня воды в реке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу автомобильных дорог в Черниговской области.

"Это необходимо в связи с существенным поднятием уровня воды в реке Десна и необходимостью проведения технологических работ для обеспечения проезда. Ориентировочный срок закрытия - 1 день", - говорится в сообщении.

Сегодня понтонная переправа будет работать в реверсивном режиме. Водителей призывают учесть эту информацию.

Альтернативные маршруты движения по трассе Р-69 в направлении Киева:

  • Чернигов - Остер - Козелец - Киев;
  • Чернигов - Вышгород - Киев.

Напомним, что в январе автомобиль съехал с понтонной переправы через Десну, поэтому движение по ней перекрывали в направлении Чернигова.

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ЧерниговКерченская переправа