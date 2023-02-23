Под Черниговом завтра перекроют понтонную переправу через Десну: в чем причина

"Это необходимо в связи с существенным поднятием уровня воды в реке Десна и необходимостью проведения технологических работ для обеспечения проезда. Ориентировочный срок закрытия - 1 день", - говорится в сообщении.

Сегодня понтонная переправа будет работать в реверсивном режиме. Водителей призывают учесть эту информацию.

Альтернативные маршруты движения по трассе Р-69 в направлении Киева:

Чернигов - Остер - Козелец - Киев;

Чернигов - Вышгород - Киев.

Напомним, что в январе автомобиль съехал с понтонной переправы через Десну, поэтому движение по ней перекрывали в направлении Чернигова.

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