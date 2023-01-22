Під Черніговом тимчасово закрили переправу через Десну: як об'їхати

Через надзвичайну ситуацію під Черніговом тимчасово закрили понтонну переправу через річку Десна. Про відновлення руху повідомлять пізніше.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Суспільне Чернігів".

"Зараз спеціальні служби працюють на місці. Час відновлення руху транспорту поки що не відомий. Про відновлення проїзду буде повідомлено додатково", - пише видання.

Зазначається, що об'їзд здійснюється альтернативним маршрутом, а саме - по дорозі Р-69 Київ - Вишгород - Десна - Чернігів.