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Під Черніговом тимчасово закрили переправу через Десну: як об'їхати

Фото: під Черніговом тимчасово закрили переправу через Десну (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Через надзвичайну ситуацію під Черніговом тимчасово закрили понтонну переправу через річку Десна. Про відновлення руху повідомлять пізніше.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Суспільне Чернігів".

"Зараз спеціальні служби працюють на місці. Час відновлення руху транспорту поки що не відомий. Про відновлення проїзду буде повідомлено додатково", - пише видання.

Зазначається, що об'їзд здійснюється альтернативним маршрутом, а саме - по дорозі Р-69 Київ - Вишгород - Десна - Чернігів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Польщі нещодавно перекинувся автобус. Внаслідок чого семеро людей були госпіталізовані.

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