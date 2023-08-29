ua en ru
Вт, 29 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Под Черниговом на мине подорвалось авто: взрослые погибли, дети в больнице

Чернигов, Вторник 29 августа 2023 15:33
UA EN RU
Под Черниговом на мине подорвалось авто: взрослые погибли, дети в больнице Фото: под Черниговом на мине подорвалось авто с людьми: взрослые погибли, дети в больнице (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Черниговской области авто с людьми подорвалось на мине, двое взрослых погибли, двое детей ранены. Водитель проигнорировал указатель "Мины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Так, 28 августа в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в одной из территориальных общин Черниговского района на боеприпасе подорвался автомобиль.

"Игнорируя предупреждающие знаки "Мины", установленные вдоль дорог, люди поехали отдыхать на озеро", - говорится в сообщении.

В какой-то момент авто наехало на боеприпас, который сдетонировал, и машина вспыхнула.

"В результате взрыва двое взрослых погибли, а два ребенка госпитализированы в больницу", - добавили спасатели.

Обновлено. По данным Нацполиции в Черниговской области, управлял автомобилем сотрудник Управления патрульной полиции в Черниговской области Департамента патрульной полиции. Кроме того, взрыв произошел на лесной дороге. Сейчас полиция работает на месте и устанавливает все обстоятельства.

Отметим, что подрыв автомобилей на боеприпасах, оставленных в Черниговской области российскими войсками после оккупации региона, в последнее время частый случай.

Так, в октябре прошлого года в Черниговской области автомобиль с людьми попал на мину. Тогда погибли 4 человека. А в июне этого года в Черниговской области подорвался полицейский автомобиль - один сотрудник полиции погиб, еще один был ранен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
вибухи Черниговская область
NEWS
Переговоры по гарантии безопасности для Украины не завершатся раньше 2024 года, - WSJ
Переговоры по гарантии безопасности для Украины не завершатся раньше 2024 года, - WSJ
DAILY
Крылья и глаза ВСУ. Как Украина начала выпуск дронов и что мешало сделать это раньше
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Крылья и глаза ВСУ. Как Украина начала выпуск дронов и что мешало сделать это раньше