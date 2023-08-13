Під Черкасами зіткнулися три автомобілі, є загиблі

За даними рятувальників, сьогодні,13 серпня, на автодорозі "Золотоноша - Черкаси - Сміла - Умань" біля села Деньги, сталося ДТП за участю 3-х легкових автомобілів.

"Черговим караулом 8-ї державної пожежно-рятувальної частини здійснено деблокування тіл 2 загиблих та однієї травмованої людини, яка померла у швидкій", - повідомили в службі.

Наразі рух по автодорозі ускладнений, регулюється працівниками поліції.

ДТП в Україні

Нагадаємо, днями смертельна ДТП сталась в Сумах. В результаті аварії один з учасників загинув, ще троє травмовані.

Раніше ми також писали, що у Полтавській області зіткнулися маршрутка з автомобілем Volkswagen Tiguan. В результаті події загинули дві людини, ще 11 - отримали тілесні ушкодження.

До того ж ми писали, що 10 серпня, в Миколаївській області сталась ДТП за участі машини швидкої допомоги. В результаті аварії загинуло три людини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.