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Под Черкассами столкнулись три автомобиля, есть погибшие

Фото: под Черкассами произошла авария (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Черкасской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. В результате аварии есть погибшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу чрезвычайных ситуаций Украины.

По данным спасателей, сегодня, 13 августа, на автодороге "Золотоноша - Черкассы - Смела - Умань" возле села Деньги, произошло ДТП с участием 3-х легковых автомобилей.

"Очередной караулом 8-й государственной пожарно-спасательной части осуществлено деблокирование тел 2 погибших и одного травмированного человека, умершего в скорой", - сообщили в службе.

В настоящее время движение по автодороге усложнено, регулируется сотрудниками полиции.

ДТП в Украине

Напомним, на днях смертельное ДТП произошло в Сумах. В результате аварии один из участников погиб, еще трое травмированы.

Ранее мы также писали, что в Полтавской области столкнулись маршрутка с автомобилем Volkswagen Tiguan. В результате происшествия погибли два человека, еще 11 получили телесные повреждения.

К тому же мы писали, что 10 августа, в Николаевской области и произошло ДТП с участием машины скорой помощи. В результате аварии погибли три человека.

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ДТПЧеркассы