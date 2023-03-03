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Під час воєнного стану у РФ Путін буде змінювати керівників компаній, які займаються держзамовленнями

Фото: стяг Росії (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російським компаніям, котрі не будуть справлятись з виконанням державного замовлення, будуть змінювати керівників. Відповідний указ підписав диктатор Володимир Путін.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

У підписаному від 3 березня указі вказано, що компаніям, які не справляються з виконанням державного замовлення під час воєнного часу, буде вводитись зовнішнє керування. Окрім цього права акціонерів таких компаній буде зупинено.

Путін доручив створити відповідні комісії, які будуть проводити перевірку таких компаній і при необхідності - переймати керування ними.

Фото: під час воєнного стану у РФ Путін буде змінювати керівників компаній, які займаються держзамовленнями (росЗМІ)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Кремлі нафантазували чергову причину початку прямої війни з НАТО. Зараз це потенційне обслуговування бойових літаків, які можуть передати Україні, на території Польщі.

Також ми писали, що, за словами Медведєва, Росія нібито вже воює з НАТО. Таку заяву він зробив після анонсу передачі Україні систем Patriot.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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