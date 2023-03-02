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Вигадали нову причину. У Путіна знову погрожують НАТО війною

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Москва, Четвер 02 березня 2023 21:09
Вигадали нову причину. У Путіна знову погрожують НАТО війною Фото: Дмитро Медведєв, заступник голови Ради безпеки РФ (facebook.com)
Автор: Іван Носальський

У Кремлі нафантазували чергову причину початку прямої війни з НАТО. Зараз це потенційне обслуговування бойових літаків, які можуть передати Україні, на території Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва.

"Якщо ж уявити, що поставлені в майбутньому натовські літаки обслуговуватимуться їх військовими на території якоїсь Польщі, це буде прямий вступ атлантистів у війну проти Росії з усіма наслідками, що випливають", - написав він.

При цьому Медведєв додав, що нібито всі особи, які ухвалять рішення про постачання авіації, а також інструктори, повинні розглядатися як військова ціль.

Нагадаємо, раніше Медведєв погрожував ударити по США після того, як Росія направила свій фрегат "Адмірал Горшов" з гіперзвуковими ракетами "Циркон" в Атлантичний океан.

Також ми писали, що, за словами Медведєва, Росія нібито вже воює з НАТО. Таку заяву він зробив після анонсу передачі Україні систем Patriot.

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