ua ru
Пт, 03 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Під час воєнного стану у РФ Путін буде змінювати керівників компаній, які займаються держзамовленнями

Новость на русском →
Росія, П'ятниця 03 березня 2023 15:45
Під час воєнного стану у РФ Путін буде змінювати керівників компаній, які займаються держзамовленнями Фото: стяг Росії (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російським компаніям, котрі не будуть справлятись з виконанням державного замовлення, будуть змінювати керівників. Відповідний указ підписав диктатор Володимир Путін.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

У підписаному від 3 березня указі вказано, що компаніям, які не справляються з виконанням державного замовлення під час воєнного часу, буде вводитись зовнішнє керування. Окрім цього права акціонерів таких компаній буде зупинено.

Путін доручив створити відповідні комісії, які будуть проводити перевірку таких компаній і при необхідності - переймати керування ними.

Фото: під час воєнного стану у РФ Путін буде змінювати керівників компаній, які займаються держзамовленнями (росЗМІ)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Кремлі нафантазували чергову причину початку прямої війни з НАТО. Зараз це потенційне обслуговування бойових літаків, які можуть передати Україні, на території Польщі.

Також ми писали, що, за словами Медведєва, Росія нібито вже воює з НАТО. Таку заяву він зробив після анонсу передачі Україні систем Patriot.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Російська Федерація Вторгнення Росії до України
NEWS
Небесна варта. Навіщо Україні західні винищувачі та коли вона їх може отримати
Небесна варта. Навіщо Україні західні винищувачі та коли вона їх може отримати
DAILY
Олексій Данілов: Як тільки ми вийдемо на кордони, навіть не уявляю, де вже має бути Путін
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна Олексій Данілов: Як тільки ми вийдемо на кордони, навіть не уявляю, де вже має бути Путін