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Во время военного положения в РФ Путин будет менять руководителей компаний, занимающихся госзаказами

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Россия, Пятница 03 марта 2023 15:45
Во время военного положения в РФ Путин будет менять руководителей компаний, занимающихся госзаказами Фото: флаг России (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российским компаниям, которые не будут справляться с выполнением государственного заказа, будут менять руководителей. Соответствующий указ подписал диктатор Владимир Путин.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

В подписанном от 3 марта указе указано, что компаниям, которые не справляются с выполнением государственного заказа во время военного времени, будет вводиться внешнее управление. Кроме этого, права акционеров таких компаний будут остановлены.

Путин поручил создать соответствующие комиссии, которые будут проводить проверку таких компаний и при необходимости перенимать управление ими.

Фото: во время военного положения в РФ Путин будет менять руководителей компаний, занимающихся госзаказами (росСМИ)

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Кремле была нафантазирована очередная причина начала прямой войны с НАТО. Сейчас это потенциальное обслуживание боевых самолетов, которые могут быть переданы Украине, на территории Польши.

Также мы писали, что, по словам Медведева, Россия вроде бы уже воюет с НАТО. Такое заявление он сделал после анонса передачи Украине систем Patriot.

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