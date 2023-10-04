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Під час візиту Шойгу Іран фактично зізнався у порушенні резолюції ООН, - британська розвідка

Середа 04 жовтня 2023 19:36
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Під час візиту Шойгу Іран фактично зізнався у порушенні резолюції ООН, - британська розвідка Фото: міністр оборони РФ Сергій Шойгу під час візиту до Ірану (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Іран фактично зізнався у порушенні резолюції ООН про нерозповсюдження зброї, коли опублікував фотографію зустрічі керівництва "Корпусу вартових ісламської революції" з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу, яка пройшла у вересні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Британії.

У Міноборони Британії нагадали, що 20 вересня Шойгу в Ірані показували ракети типу SAM 358, які призначені для знищення повітряних цілей, а також LACM 351 для наземних ударів.

Там повідомляють, що ракети LACM 351 іранці постачають хуситам в Ємен ще з 2019 року. Водночас останні використовують їх для ударів по цілях у Саудівській Аравії та Обʼєднаних Арабських Еміратах.

При цьому зазначається, що у 2022 році британський фрегат HMS Montrose затримав контрабандистів в Аравійському морі. У них виявили ці "секретні" ракети. Втім тоді представники Ірану в ООН заперечували, що ракети іранські.

Візит Шойгу до Ірану

19 вересня, Шойгу прибув до Ірану задля проведення переговорів з військовим керівництвом країни, зокрема й головою Генштабу. Йому провели екскурсію по арсеналу дронів, ракет і ППО. Міністр оборони країни-агресора оглянув крилату ракету Paveh, балістичні ракети Ababil і Fattah та нову пускову установку дрона Shahed-136.

У ГУР заявляли, що міністр оборони РФ їздив до Ірану, щоб просити про допомогу, адже у країни-агресора бракує потужностей й запасів для продовження масштабних бойових дій в Україні.

Додамо, що нещодавно Міноборони Росії "засвітило" на відео іранські ракети для "Градів", хоча Іран досі заперечує військову допомогу Москві.

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