Під час війни Україна гостро потребує коштів від експорту електроенергії, - експерт

Вже зараз Україна могла б експортувати електрику в деякі години і отримати такі потрібні економіці кошти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка.

За його словами, в результаті відновлення роботи вугільних станцій, активної роботи "зеленої" та атомної генерації, Україна зараз має профіцит та резерви в системі, які могли б бути направлені на європейські ринки.

Експерт також зауважив, що зараз йде аналіз можливості відкриття експорту з огляду на профіцит в системі та гостру потребу в коштах від реалізації електроенергії.

"Скоро ми зможемо потрохи розпочинати дуже обережно, але невеличкий експорт. Грошей ми цих потребуємо точно, бо ми всі розуміємо, що під час війни економіка потребує будь-яких грошей", - додав Харченко.

На його думку, в деяких регіонах постачання електрики обмежене не через дефіцит, а у зв’язку з пошкодженою окупантами мережею, яка зараз тільки відновлюється.

Нагадаємо, раніше екс-міністр енергетики Олексій Оржель заявив, що Україні вигідно експортувати електроенергію, враховуючи поганий фінансовий стан енергоринку.