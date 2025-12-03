Під час війни борги держкомпаній слід реструктуризувати, а не включати в тарифи, - нардеп

За її словами, НКРЕКП, "Укренерго" та Міністерство фінансів мають провести переговори з кредиторами, і не допустити включення боргових зобовязань до тарифів для споживачів та бізнесу.

Буймістер наголосила, що питання індексації та економічної обґрунтованості тарифу мають залишатися у фокусі регулятора, адже тарифи оператора системи передачі напряму впливають на тарифну політику "Укрзалізниці", тому зростання витрат у енергетиці неминуче позначається і на транспортній сфері.

"Давайте знайдемо можливості хоча би реструктуризовувати борги. Під час війни, коли ми закладаємо в бюджеті 6 чи 8 мільярдів повернення боргів нашим міжнародним партнерам, щоб з іншої кишені взяти знову в борг, - це незрозуміла політика", - підкреслила вона.

Буймістер запропонувала Мінфіну взяти лідерство у процесі реструктуризації боргів державних підприємств, включно з "Укренерго", та провести переговори централізовано від імені уряду. За її словами, частина боргових виплат може бути перенесена або тимчасово призупинена, включно з можливими "канікулами" на сплату відсотків.

Вона наголосила, що в умовах воєнного стану особливо важливо не допускати появи боргових складових у структурі тарифів, оскільки це створює додатковий тиск на економіку та бізнес. "Я думаю, що на рівні двосторонніх переговорів з нашими партнерами це можна зробити", - підсумувала Буймістер.