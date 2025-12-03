RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Во время войны долги госкомпаний нужно реструктуризировать, а не включать в тарифы, - нардеп

Фото: "Укрэнерго" не должно допустить включения долгов в тарифы (facebook.com/ npcukrenergo)
Автор: Юлия Бойко

В условиях войны государственные компании должны пересмотреть подходы к управлению кредитами и сосредоточиться на уплате процентов.

Как пишет РБК-Украина, об этом во время публичной дискуссии по тарифной политике сказала парламентарий, эксперт по энергетике Людмила Буймистер.

По ее словам, НКРЭКУ, "Укрэнерго" и Министерство финансов должны провести переговоры с кредиторами, и не допустить включения долговых обязательств в тарифы для потребителей и бизнеса.

Буймистер подчеркнула, что вопросы индексации и экономической обоснованности тарифа должны оставаться в фокусе регулятора, ведь тарифы оператора системы передачи напрямую влияют на тарифную политику "Укрзализныци", поэтому рост расходов в энергетике неизбежно сказывается и на транспортной сфере.

"Давайте найдем возможности хотя бы реструктуризировать долги. Во время войны, когда мы закладываем в бюджете 6 или 8 миллиардов возврата долгов нашим международным партнерам, чтобы из другого кармана взять снова в долг, - это непонятная политика", - подчеркнула она.

Буймистер предложила Минфину взять лидерство в процессе реструктуризации долгов государственных предприятий, включая "Укрэнерго", и провести переговоры централизованно от имени правительства. По ее словам, часть долговых выплат может быть перенесена или временно приостановлена, включая возможные "каникулы" на уплату процентов.

Она подчеркнула, что в условиях военного положения особенно важно не допускать появления долговых составляющих в структуре тарифов, поскольку это создает дополнительное давление на экономику и бизнес. "Я думаю, что на уровне двусторонних переговоров с нашими партнерами это можно сделать", - подытожила Буймистер.

Ранее украинские бизнес ассоциации также призвали регулятора воздержаться от включения долговых расходов в тарифы и найти альтернативные механизмы поддержки энергетической и транспортной инфраструктуры во время войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрэнергоТарифы