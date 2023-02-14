Під час стрілецького бою поліцейські евакуювали останню дитину із Вугледара (відео)

"15-річний син священника залишався єдиною дитиною у місті, яке цілодобово штурмують російські війська. Ризикуючи життям, "Білі янголи" провели чергову рятувальну операцію та під час стрілецького бою вивезли хлопчика з родиною", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ця родина вже у безпеці. Станом на сьогодні ситуація у Вугледарі залишається напруженою, а в місті лишається понад 300 дорослих.

"Наразі всі зусилля екіпажів "Білий Янгол" спрямовані на евакуацію людей із зони бойових дій до безпечних районів. Пріоритетний напрямок - родини із дітьми", - додали у поліції.