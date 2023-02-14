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Під час стрілецького бою поліцейські евакуювали останню дитину із Вугледара (відео)

Фото: поліцейські евакуювали останню дитину із Вугледара (dn.npu.gov.ua/)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 14 лютого, правоохоронцям вдалося евакуювати останню дитину із Вугледара (Донецька область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУНП в Донецькій області.

"15-річний син священника залишався єдиною дитиною у місті, яке цілодобово штурмують російські війська. Ризикуючи життям, "Білі янголи" провели чергову рятувальну операцію та під час стрілецького бою вивезли хлопчика з родиною", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ця родина вже у безпеці. Станом на сьогодні ситуація у Вугледарі залишається напруженою, а в місті лишається понад 300 дорослих.

"Наразі всі зусилля екіпажів "Білий Янгол" спрямовані на евакуацію людей із зони бойових дій до безпечних районів. Пріоритетний напрямок - родини із дітьми", - додали у поліції.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін продовжує публічно підтримувати Міністерство оборони Росії, оскільки його війська продовжують зазнавати катастрофічних втрат у районі Вугледару Донецької області.

Приватна американська компанія Maxar Technologies показала, як виглядають села в Донецькій області після місяців обстрілів російських військ. Опубліковані супутникові знімки.

Українські військові продовжують знищувати російських окупантів. У боях під Вугледаром була повністю розгромлена елітна 155-а бригада морської піхоти з Владивостока.

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