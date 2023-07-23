UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Під час російської атаки на Одесу постраждало консульство Греції, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

В результаті російської атаки на Одесу постраждала будівля консульства Греції. Це вже друга дипломатична установа, яку зачепив російський терор.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні, повідомляє РБК-Україна.

"Загалом лише цієї ночі майже 50 будинків було пошкоджено... Постраждала і будівля консульства Греції. Це вже друга консульська установа в Одесі, яку зачепив російський терор. Лише три дні тому через іншу таку атаку була пошкоджена будівля консульства Китаю", - заявив він.

Зеленський підкреслив, що все це глобальна загроза.

"Знищення міст, знищення культури, знищення портів, які мають фундаментальне значення для продовольчої безпеки світу. Не було ще таких терористів, які могли б подолати світ, і у цих кремлівських божевільних теж не вийде", - зазначив він.

Нічні обстріли Одеси

В ніч на 23 липня російські окупанти здійснили чергову комбіновану атаку по Одесі й області із застосуванням крилатих ракет типу "Онікс", Х-22 та "Калібр". Внаслідок обстрілу були пошкоджені цивільні об'єкти, житлові будинки.

В результаті обстрілів загинула одна людина, ще 22 - отримали поранення.

Також під час цієї атаки було пошкоджено Спасо-Преображенський собор. Детальніше про наслідки - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийОдесаГреціяВійна Росії проти України