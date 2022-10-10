ua ru
Пн, 10 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Під час російської атаки по Києву постраждав один із відділів консульства Німеччини, - Bild

Новость на русском →
Київ, Понеділок 10 жовтня 2022 13:00
Під час російської атаки по Києву постраждав один із відділів консульства Німеччини, - Bild Фото: під час російської атаки по Києву постраждав один із відділів консульства Німеччини (t.me/babel)
Автор: Руслан Гаращенко

Під час масованої російської ракетної атаки у Києві постраждав візовий відділ консульства Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Колишній голова фонду Бьолля у Києві Сергій Сумлінний опублікував фото з місця ракетного удару та звернувся до канцлера Олафа Шольца та міністра закордонних справ Анналени Бербок: "Можливо, ви захочете відправити пару танків "Леопард" і перевірити ситуацію на місці?"

Нагадаємо, 10 жовтня в містах України було зафіксовано один із найбільших ракетних ударів з початку вторгнення Росії у лютому 2022 року. Загалом окупанти випустили Україною понад 80 ракет.

Як постраждав Київ під час останньої ракетної атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ ракетный удар
NEWS
У Росії все більше сумніваються у перемозі і безпосередньо критикують Путіна, - ISW
У Росії все більше сумніваються у перемозі і безпосередньо критикують Путіна, - ISW
DAILY
Азійський козир. Чи можуть Китай та Індія натиснути на РФ і чому вони зволікають
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Азійський козир. Чи можуть Китай та Індія натиснути на РФ і чому вони зволікають