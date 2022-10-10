Під час російської атаки по Києву постраждав один із відділів консульства Німеччини, - Bild

Під час масованої російської ракетної атаки у Києві постраждав візовий відділ консульства Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild .

Будівля, де висота офісу Німеччини була в Києві, була розташована, щоб скористатися Russians today. Any reaction of @Bundeskanzler @ABaerbock @BMVg_Bundeswehr ? Maybe деякі Leopards може бути спроможним виконати зайняття на землі? pic.twitter.com/hU2wVWrK87

Колишній голова фонду Бьолля у Києві Сергій Сумлінний опублікував фото з місця ракетного удару та звернувся до канцлера Олафа Шольца та міністра закордонних справ Анналени Бербок: "Можливо, ви захочете відправити пару танків "Леопард" і перевірити ситуацію на місці?"

Нагадаємо, 10 жовтня в містах України було зафіксовано один із найбільших ракетних ударів з початку вторгнення Росії у лютому 2022 року. Загалом окупанти випустили Україною понад 80 ракет.

Як постраждав Київ під час останньої ракетної атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.