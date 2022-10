Во время российской атаки по Киеву пострадал один из отделов консульства Германии, - Bild

Представитель МИД Германии подтвердил повреждение здания, в котором находится немецкий визовый отдел. Однако, по словам пресс-секретаря, там уже несколько месяцев "никого не обслуживают". Также он отметил, что во время обстрела в здании сотрудников не было.

Бывший председатель фонда Бёлля в Киеве Сергей Сумленный опубликовал фото с места ракетного удара и обратился к канцлеру Олафу Шольцу и министру иностранных дел Анналене Бербок: "Возможно, вы захотите отправить пару танков "Леопард" и проверить ситуацию на месте?"

The building where the the visa office of the German embassy in Kyiv was located was hit by Russians today. Any reaction of @Bundeskanzler @ABaerbock @BMVg_Bundeswehr ? Maybe some Leopards can be sent to check the situation on the ground? pic.twitter.com/hU2wVWrK87