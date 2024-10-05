Під час "Рамштайну" Україна представить план перемоги всім партнерам, - Зеленський

12 жовтня пройде 25-та зустріч у форматі "Рамштайн". У ході неї Україна надасть план перемоги всім партнерам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.
"12 жовтня відбудеться нова зустріч "Рамштайну" на рівні лідерів. І для представлення плану перемоги всім партнерам, які дійсно допомагають", - написав він.
За словами президента, Україна має чітку стратегію, як наблизити справедливе закінчення війни - мир завдяки силі.
"План перемоги передбачає необхідне посилення України. Вже почали обговорення з США, як лідером підтримки, залучамо всіх партнерів", - зазначив Зеленський.
Він нагадав, що "Рамштайн" - це об'єднання більш ніж 50 країн - формат підтримки українських воїнів, захисту України.
"Рамштайн" координує надання допомоги Україні - снаряди, ППО, F-16 та багато іншого, це коаліція спроможностей, які працюють заради України за основними видами зброї. Перша зустріч "Рамштайн" відбулась 26 квітня 2022 року. 12 жовтня буде вже 25-та зустріч. Рішучисть партнерів має проявити себе - потрібна достатня далекобійність, зміцнення позицій на фронті. І саме такий тиск на Росію, який стане примусом до миру", - резюмував президент.
Близько місяця тому президент Володимир Зеленський анонсував план перемоги у війні. На даний момент вже відомо про повну готовність плану. Справа залишилася за реалізацією.
Спочатку повідомлялося, що першим його побачить президент США Джо Байден. Така вибірковість пов'язана з тим, що найбільше план залежить від допомоги Вашингтона.
Буквально вчора президент України Володимир Зеленський заявив, що план перемоги України не скасовує наміру провести саміт миру.
Додамо, що з огляду на секретність документа не обійшлося без фейків. Так, видання Bild, нібито ознайомившись із планом перемоги, написало про нібито "готовність" України до "заморозки" війни. Насправді ця інформація не відповідає дійсності.
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