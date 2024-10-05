Під час "Рамштайну" Україна представить план перемоги всім партнерам, - Зеленський

План перемоги Зеленського

Близько місяця тому президент Володимир Зеленський анонсував план перемоги у війні. На даний момент вже відомо про повну готовність плану. Справа залишилася за реалізацією.

Спочатку повідомлялося, що першим його побачить президент США Джо Байден. Така вибірковість пов'язана з тим, що найбільше план залежить від допомоги Вашингтона.

Буквально вчора президент України Володимир Зеленський заявив, що план перемоги України не скасовує наміру провести саміт миру.

Додамо, що з огляду на секретність документа не обійшлося без фейків. Так, видання Bild, нібито ознайомившись із планом перемоги, написало про нібито "готовність" України до "заморозки" війни. Насправді ця інформація не відповідає дійсності.

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