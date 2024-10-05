План победы Зеленского

Около месяца назад президент Владимир Зеленский анонсировал план победы в войне. На данный момент ужне известно о полной готовности плана. Дело осталось за реализацией.

Первоначально сообщалось, что пнрвым его увидит президент США Джо Байден. Такая избирательность связана с тем, что больше всего план зависит от помоши Вашингтона.

буквально вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что план победы Украины не отменяет намерения провести саммит мира.

Добавим, что учитывая секретность документа, не обошлось без фейков. Так, издание Bild, якобы ознакомившись с планом победы, написало о "готовности" Украины к "заморозке" войны. На самом деле, эта информация не соответствует действительности.

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