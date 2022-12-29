Під час ракетного удару постраждали об'єкти генерації та електромережі, - Галущенко

Під час масованого ракетного обстрілу України 29 грудня постраждали об'єкти генерації та електромережі. Найскладніша ситуація на Заході, в Одесі та Києві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра енергетики Германа Галущенка у Facebook.
"Сьогодні ворог здійснив чергову масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України. На жаль, є певні пошкодження об‘єктів генерації та електромереж. Станом на 11:00 складна ситуація на заході країни, Одеському та Київському регіонах", - повідомив міністр.
За його словами, тож відбуватимуться аварійні відключення світла.
"Енергетики вже відновлюють енергопостачання", - додав він.
Нагадаємо, російська ракета в ході масованої атаки 29 грудня вдарила по об'єкту енергетичної інфраструктури в Одеській області.
Після десятої масованої ракетної атаки російських окупантів 40% жителів Києва залишились без електроенергії.