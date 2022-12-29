Из-за ракетного удара пострадали объекты генерации и электросети, - Галущенко

В результате массированного ракетного обстрела Украины 29 декабря пострадали объекты генерации и электросети. Самая сложная ситуация на Западе, Одессе и Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра энергетики Германа Галущенко в Facebook.

"Сегодня враг совершил очередную массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. К сожалению, есть определенные повреждения объектов генерации и электросетей. По состоянию на 11:00 сложная ситуация на западе страны, Одесском и Киевском регионах", - сообщил министр.

По его словам, будут происходить аварийные отключения света.

"Энергетики уже возобновляют энергоснабжение", - добавил он.