Из-за ракетного удара пострадали объекты генерации и электросети, - Галущенко

В результате массированного ракетного обстрела Украины 29 декабря пострадали объекты генерации и электросети. Самая сложная ситуация на Западе, Одессе и Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра энергетики Германа Галущенко в Facebook.
"Сегодня враг совершил очередную массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. К сожалению, есть определенные повреждения объектов генерации и электросетей. По состоянию на 11:00 сложная ситуация на западе страны, Одесском и Киевском регионах", - сообщил министр.
По его словам, будут происходить аварийные отключения света.
"Энергетики уже возобновляют энергоснабжение", - добавил он.
Напомним, российская ракета в ходе массированной атаки 29 декабря ударила по объекту энергетической инфраструктуры в Одесской области.
После десятой массированной ракетной атаки российских кафиров 40% жителей Киева остались без электроэнергии.