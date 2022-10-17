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Під час пожежі в іранській в'язниці загинули четверо людей, понад 60 постраждали

Фото: пожежа у в'язниці із політв'язнями в Ірані (twitter.com/SharghDaily)
Автор: Артур Родивилов

Внаслідок пожежі у великій іранській в'язниці Евін, де утримуються політв'язні, загинули чотири особи, 61 людина отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля у Twitter.

Пожежа спалахнула напередодні, що стало його причиною, достеменно невідомо, іранська влада звинувачує у події ув'язнених.

Очевидці розповідали напередодні, що з тюремного комплексу якийсь час було чути стрілянину та сирени.

За версією держінформагентства, причиною пожежі був підпал: одну з тюремних майстерень підпалили "після бійки між кількома ув'язненими, засудженими за фінансові злочини та крадіжки".

Деяким політичним в'язням вдалося зв'язатися зі своїми сім'ями, щоб повідомити, що вони у безпеці. Один із них розповів, що у тюремній лікарні бачили чотири тіла, але він вважає, що кількість загиблих, ймовірно, більша.

Його версія суперечить офіційній, згідно з якою ув'язнені померли від отруєння димом - він каже, що деякі також були застрелені або постраждали від впливу сльозогінного газу.

Влада досі намагалася применшити інцидент як бунт, який було швидко взято під контроль.

За неофіційними даними, сотні затриманих на протестах опозиціонерів відбувають терміни саме в Евіні.

Нагадаємо, вчора, 15 жовтня, стало відомо, що у найбільшій тегеранській в'язниці Евін, де утримуються політичні в'язні, сталася стрілянина та пожежа. Раніше повідомлялося про 8 постраждалих.

Така подія сталася на тлі масових антиурядових протестів в Ірані.

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Іран