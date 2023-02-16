Під час тривоги росіяни влучили в об'єкт критичної інфраструктури у Львівській області, - ОВА

Російські окупанти у ніч на 16 лютого завдали ракетного удару по Львівській області. Внаслідок ворожої атаки постраждалих чи жертв немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Львівської ОВА Максима Козицького.
"Під час повітряної тривоги було влучання в об'єкт критичної інфраструктури у Львівській області. Пожежу загасили", - зазначив посадовець.
Козицький вказав, що про деталі поінформує згодом. Водночас він закликав громадян берегти себе й не ігнорувати сирени.
Нагадаємо, вночі 16 лютого по всій території України була оголошена масштабна повітряна тривога.
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