Во время тревоги россияне попали в объект критической инфраструктуры во Львовской области, - ОВА

Российские оккупанты в ночь на 16 февраля нанесли ракетный удар по Львовской области. В результате вражеской атаки пострадавших или жертв нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Львовской ОВА Максима Козицкого.
"Во время воздушной тревоги было попадание в объект критической инфраструктуры во Львовской области. Пожар потушили", - отметил чиновник.
Козицкий указал, что о деталях проинформирует позже. В то же время он призвал граждан беречь себя и не игнорировать сирены.
Напомним, ночью 16 февраля по всей территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога.
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