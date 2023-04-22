Під час переговорів не можна ставити Росію та Україну на один рівень, - Держдеп США

Переговори щодо встановлення миру в Україні мають відбуватись на умовах української сторони.

Про це заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

"Безвідповідально ставити ці дві країни, Росію й Україну, на один рівень. Одна прагне стерти кордони іншої, а інша намагається захистити своє життя",- зазначив Пател.

Також він нагадав про слова президента України Володимира Зеленського щодо того, що війна закінчиться все ж таки переговорами.

"Але це має бути на умовах української сторони",- підкреслив представник Держдепу.