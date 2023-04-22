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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Під час переговорів не можна ставити Росію та Україну на один рівень, - Держдеп США

Фото: Ведант Пател, заступник спікера Держдепу США (flickr by U.S. Department of State)
Автор: Антон Малиновський

Переговори щодо встановлення миру в Україні мають відбуватись на умовах української сторони.

Про це заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Безвідповідально ставити ці дві країни, Росію й Україну, на один рівень. Одна прагне стерти кордони іншої, а інша намагається захистити своє життя",- зазначив Пател.

Також він нагадав про слова президента України Володимира Зеленського щодо того, що війна закінчиться все ж таки переговорами.

"Але це має бути на умовах української сторони",- підкреслив представник Держдепу.

Нагадаємо, що на думку президента Франції Еммануеля Макрона, час для переговорів України та Росії про завершення війни ще не настав, оскільки зараз "погода військова".

А в США заявили, що переговори щодо припинення вогню між Україною та Росією на цей момент неможливі, оскільки Москва ще не готова до конструктивного діалогу.

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Війна Росії проти УкраїниДержавний департамент США