Під час переговорів не можна ставити Росію та Україну на один рівень, - Держдеп США

Переговори щодо встановлення миру в Україні мають відбуватись на умовах української сторони.
Про це заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
"Безвідповідально ставити ці дві країни, Росію й Україну, на один рівень. Одна прагне стерти кордони іншої, а інша намагається захистити своє життя",- зазначив Пател.
Також він нагадав про слова президента України Володимира Зеленського щодо того, що війна закінчиться все ж таки переговорами.
"Але це має бути на умовах української сторони",- підкреслив представник Держдепу.
Нагадаємо, що на думку президента Франції Еммануеля Макрона, час для переговорів України та Росії про завершення війни ще не настав, оскільки зараз "погода військова".
А в США заявили, що переговори щодо припинення вогню між Україною та Росією на цей момент неможливі, оскільки Москва ще не готова до конструктивного діалогу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.