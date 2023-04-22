В ходе переговоров нельзя ставить Россию и Украину на один уровень, - Госдеп США

Переговоры по установлению мира в Украине должны проходить на условиях украинской стороны.
Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .
"Безответственно ставить эти две страны, Россию и Украину, на один уровень. Одна стремится стереть границы другой, а другая пытается защитить свою жизнь", - отметил Пател.
Также он напомнил о словах президента Украины Владимира Зеленского о том, что война закончится все же переговорами.
"Но это должно быть на условиях украинской стороны", - подчеркнул представитель Госдепа.
Напомним, что, по мнению президента Франции Эммануэля Макрона,время для переговоров Украины и России о завершении войны еще не наступило, поскольку сейчас "погода военная".
А в США заявили, что переговоры по прекращению огня между Украиной и Россией на данный момент невозможны, поскольку Москва еще не готова к конструктивному диалогу.
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