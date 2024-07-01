Під час останнього обміну полоненими п'ятеро українців повернули з Білорусі, - ГУР

Під час останнього обміну полоненими між Україною та Росією п'ятеро українців були повернуті з території Білорусі.
Про це у коментарі РБК-Україна розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.
"У ніч з п'ятниці на суботу, 29 червня, завершився 53-й обмін, в рамках якого було повернуто 90 українських військовослужбовців, а також 10 цивільних громадян України. З них п'ятеро повернули з Білорусі: двох чоловіків та трьох жінок", - розповів Юсов.
За його словами, це громадяни України, які, як припускають в ГУР, були затримані й утримувались незаконно.
"Але внаслідок складної та системної роботи - переговорної, дипломатичної, в результаті двостороннього діалогу, це питання вдалося вирішити. І сьогодні громадяни України знаходяться вдома - це найголовніше", - зазначив представник ГУР.
Він також додав, що між Україною та Білоруссю на сьогодні "безумовно не прості взаємини".
"Але водночас наразі це точно відмінна ситуація від того, що ми маємо з так званою Російською Федерацією. Двостороння робота допомогла вирішити це питання", - підкреслив Юсов.
Нагадаємо, 25 червня Україна провела черговий обмін військовополоненими із Росією. Додому повернулися 90 захисників.
А ввечері 28 червня з російського полону вдалося повернути заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нерімана Джеляла, який був захоплений у 2021 році. Також було повернуто ще дев'ятеро українців, серед них - двоє священників. Це вдалося здійснити за посередництва Ватикану.
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