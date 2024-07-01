Під час останнього обміну полоненими п'ятеро українців повернули з Білорусі, - ГУР

Під час останнього обміну полоненими між Україною та Росією п'ятеро українців були повернуті з території Білорусі.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

"У ніч з п'ятниці на суботу, 29 червня, завершився 53-й обмін, в рамках якого було повернуто 90 українських військовослужбовців, а також 10 цивільних громадян України. З них п'ятеро повернули з Білорусі: двох чоловіків та трьох жінок", - розповів Юсов.

За його словами, це громадяни України, які, як припускають в ГУР, були затримані й утримувались незаконно.

"Але внаслідок складної та системної роботи - переговорної, дипломатичної, в результаті двостороннього діалогу, це питання вдалося вирішити. І сьогодні громадяни України знаходяться вдома - це найголовніше", - зазначив представник ГУР.

Він також додав, що між Україною та Білоруссю на сьогодні "безумовно не прості взаємини".

"Але водночас наразі це точно відмінна ситуація від того, що ми маємо з так званою Російською Федерацією. Двостороння робота допомогла вирішити це питання", - підкреслив Юсов.