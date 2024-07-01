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Во время последнего обмена пленными пятеро украинцев вернули из Беларуси, - ГУР

Понедельник 01 июля 2024 17:26
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Во время последнего обмена пленными пятеро украинцев вернули из Беларуси, - ГУР Фото: представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова, Ульяна Безпалько

В ходе последнего обмена пленными между Украиной и Россией пятеро украинцев были возвращены с территории Беларуси.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

"В ночь с пятницы на субботу, 29 июня, завершился 53-й обмен, в рамках которого было возвращено 90 украинских военнослужащих, а также 10 гражданских граждан Украины. Из них пятеро вернули из Беларуси: двое мужчин и три женщины", - рассказал Юсов.

По его словам, это граждане Украины, которые, как предполагают в ГУР, были задержаны и удерживались незаконно.

"Но в результате сложной и системной работы - переговорной, дипломатической, в результате двустороннего диалога, этот вопрос удалось решить. И сегодня граждане Украины находятся дома - это самое главное", - отметил представитель ГУР.

Он также добавил, что между Украиной и Беларусью на сегодняшний день "безусловно не простые отношения".

"Но в то же время это точно отличная ситуация от того, что мы имеем с так называемой Российской Федерацией. Двусторонняя работа помогла решить этот вопрос", - подчеркнул Юсов.

Обмен пленными

Напомним, 25 июня Украина провела очередной обмен военнопленными с Россией. Домой вернулись 90 защитников.

А вечером 28 июня из российского плена удалось вернуть замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Неримана Джеляла, который был захвачен в 2021 году. Также было возвращено еще девять украинцев, среди них - двое священников. Это удалось осуществить при посредничестве Ватикана.

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