ua ru
Ср, 11 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

При обстреле перинатального центра в Херсоне пострадала женщина

Новина українською →
Херсон, Среда 11 января 2023 15:41
При обстреле перинатального центра в Херсоне пострадала женщина Фото: во время обстрела перинатального центра в Херсоне пострадала женщина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Херсоне в результате российских обстрелов пострадала работница перинатального центра. Женщина получила легкие ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской ОВ Ярослава Янушевича.

"Из-за российской атаки пострадала 1 работница перинатального центра. Женщина получила легкие ранения, ее жизни ничего не угрожает", - написал Янушевич.

Напомним, сегодня российские войска в очередной раз обстреляли Херсон. В частности, во вражеский огонь попал и перинатальный центр.

Впоследствии стало известно, что российские военные ударили по объекту критической инфраструктуры села Никольское Херсонской области, известно о пострадавших.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Обстріл Война России против Украины
NEWS
Соледар не под контролем России. Череватый опроверг заявления оккупантов
Соледар не под контролем России. Череватый опроверг заявления оккупантов
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Украина освободит Крым до конца августа
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Генерал США Бен Ходжес: Украина освободит Крым до конца августа