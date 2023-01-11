При обстреле перинатального центра в Херсоне пострадала женщина

В Херсоне в результате российских обстрелов пострадала работница перинатального центра. Женщина получила легкие ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской ОВ Ярослава Янушевича.

"Из-за российской атаки пострадала 1 работница перинатального центра. Женщина получила легкие ранения, ее жизни ничего не угрожает", - написал Янушевич.

Напомним, сегодня российские войска в очередной раз обстреляли Херсон. В частности, во вражеский огонь попал и перинатальный центр.

Впоследствии стало известно, что российские военные ударили по объекту критической инфраструктуры села Никольское Херсонской области, известно о пострадавших.

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