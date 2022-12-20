ua ru
Вт, 20 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Під час обмінів Росія майже не зацікавлена в мобілізованих з окупованих територій, - ГУР

Новость на русском →
Росія, Вівторок 20 грудня 2022 03:57
Під час обмінів Росія майже не зацікавлена в мобілізованих з окупованих територій, - ГУР Фото: Росія не зацікавлена в обміні мобілізованих на окупованих територіяхї (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Росія ділить своїх солдатів, яких взяли у полон на "сорти" і під час обмінів віддає перевагу тільки деяким категоріям. Мобілізовані на окупованих територіях люди їх цікавлять найменше.

Про це під час національного телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, передає РБК-Україна.

Він зазначив, що російський режим за своєю суттю фашистський, тому під час обмінів вони проводять певну градацію. "Антирейтинг" очолюють примусово мобілізовані з тимчасово окупованих територій.

"Офіцери мають підвищений попит. А також люди, які володіють певними знаннями та навичками. Впливають і багато інших речей, які ми не озвучуватимемо, щоб не нашкодити. Але що простіше людина для рашистів, то менше до неї інтересу", - заявив Юсов.

Нагадаємо, що Україна у рамках обміну полоненими 14 грудня передала російській стороні священника УПЦ Московського патріархату.

Також повідомлялось, що голова Міжнародного комітету Червоного Хреста Мір'яна Сполярич-Еггер допустила ймовірність обміну військовополоненими за формулою "всіх на всіх" між Україною та Росією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
У Києві світла може не бути по 10 годин: що говорять енергетики
У Києві світла може не бути по 10 годин: що говорять енергетики
DAILY
Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах