Під час нічної атаки росіяни пошкодили підстанцію та високовольтну лінію "Укренерго"

За даними прес-служби, "тривають аварійно-відновлювальні роботи".

В "Укренерго" повідомили, що сьогодні зранку застосовані обмеження споживання для всіх споживачів у Харківській області. Продовжують діяти обмеження для промислових споживачів у Кривому Розі.

Здебільшого в ранкові та вечірні години з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 10 867 МВТ*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 574 МВт.

Нагадаємо, у ніч на 2 квітня під час чергової дронової атаки, росіяни пошкодили об‘єкт енергетики у Кіровоградській області.

Удари по енергетичній інфраструктурі

Останніми тижнями російська армія відновила удари по енергетичній інфраструктурі.

Як заявив президент України Володимир Зеленський, росіяни своїми комбінованими повітряними ударами по території України зараз намагаються завдати якомога більше руйнувань енергетичному сектору країни.

Росія застосовує нову тактику для ударів по енергетиці. Москва почала більш ретельно та "винахідливо" планувати атаки. Росіяни зменшили інтервал між ударами і комбінують різні засоби ураження в залпі. Спочатку йде "рій" "шахедів", далі - Х-101, ракети С-300 і значна частина балістичних та надзвукових ракет - "Іскандерів-М", Х-22 та "Кинжалів". Крім того, атаки проводяться у нічний час, що, з одного боку, має ускладнити фіксацію повітряних цілей нашим підрозділам ППО, з іншого - посіяти психологічне та фізичне виснаження серед цивільного населення.