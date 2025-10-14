Під час навчань НАТО у Польщі помітили невідомі дрони: солдати втратили зв’язок
У Польщі під час навчань нідерландські військовослужбовці помітили кілька підозрілих безпілотників. Їх походження наразі з'ясовують.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.
За словами представника оборонного відомства, окрім появи невідомих дронів, між солдатами спостерігалися проблеми зі зв’язком. На той момент військові не мали засобів захисту від безпілотників, тож необхідне обладнання було терміново доставлене з Нідерландів після інциденту.
"Безпосередньої загрози не було. Ми перебували досить далеко від російського кордону. Ми одразу це усвідомили й швидко адаптувалися", - зазначив бригадний генерал Франк Грандіа.
Аеромобільна бригада протягом останніх тижнів брала участь у масштабних навчаннях НАТО Falcon Autumn, які проходять у Польщі за участю військових з Польщі, США та інших союзників. Саме під час розгортання табору на аеродромі поблизу польського міста були помічені невеликі дрони.
Хто саме стоїть за появою безпілотників і перебоями у зв’язку - поки невідомо.
"Ми усвідомлюємо, що є сторони, які уважно спостерігають за нашими діями та цікавляться навчаннями", - додав Грандіа.
Попри інцидент, навчання не скасували, лише частково змінили їхній формат. Зрештою, дрони зникли.
Вторгнення дронів в повітряний простір НАТО
Протягом останнього місяця над територіями країн-членів НАТО масово фіксували появу невідомих безпілотників, які порушували повітряний простір. Дрони помічали поблизу військових об’єктів, стратегічної інфраструктури, а також цивільних і військових аеропортів.
Такі випадки зафіксовано у Швеції, Данії, Нідерландах, Бельгії, Німеччині, Франції та Польщі. Подібні інциденти сталися також у Румунії та Болгарії. Унаслідок появи невідомих дронів деякі держави Альянсу були змушені тимчасово зупиняти роботу цивільних аеропортів.
За інформацією української розвідки, більшість із цих безпілотників могли запускатися з російських танкерів так званого "тіньового флоту".