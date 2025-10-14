Під час навчань НАТО у Польщі помітили невідомі дрони: солдати втратили зв’язок

У Польщі під час навчань нідерландські військовослужбовці помітили кілька підозрілих безпілотників. Їх походження наразі з'ясовують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS .

За словами представника оборонного відомства, окрім появи невідомих дронів, між солдатами спостерігалися проблеми зі зв’язком. На той момент військові не мали засобів захисту від безпілотників, тож необхідне обладнання було терміново доставлене з Нідерландів після інциденту.

"Безпосередньої загрози не було. Ми перебували досить далеко від російського кордону. Ми одразу це усвідомили й швидко адаптувалися", - зазначив бригадний генерал Франк Грандіа.

Аеромобільна бригада протягом останніх тижнів брала участь у масштабних навчаннях НАТО Falcon Autumn, які проходять у Польщі за участю військових з Польщі, США та інших союзників. Саме під час розгортання табору на аеродромі поблизу польського міста були помічені невеликі дрони.

Хто саме стоїть за появою безпілотників і перебоями у зв’язку - поки невідомо.

"Ми усвідомлюємо, що є сторони, які уважно спостерігають за нашими діями та цікавляться навчаннями", - додав Грандіа.

Попри інцидент, навчання не скасували, лише частково змінили їхній формат. Зрештою, дрони зникли.