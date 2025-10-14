ua en ru
Во время учений НАТО в Польше заметили неизвестные дроны: солдаты потеряли связь

Польша, Вторник 14 октября 2025 15:43
Во время учений НАТО в Польше заметили неизвестные дроны: солдаты потеряли связь Иллюстративное фото: во время учений НАТО в Польше заметили неизвестные дроны (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Польше во время учений нидерландские военнослужащие заметили несколько подозрительных беспилотников. Их происхождение сейчас выясняют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.

По словам представителя оборонного ведомства, кроме появления неизвестных дронов, между солдатами наблюдались проблемы со связью. На тот момент военные не имели средств защиты от беспилотников, поэтому необходимое оборудование было срочно доставлено из Нидерландов после инцидента.

"Непосредственной угрозы не было. Мы находились достаточно далеко от российской границы. Мы сразу это осознали и быстро адаптировались", - отметил бригадный генерал Франк Грандиа.

Аэромобильная бригада в течение последних недель участвовала в масштабных учениях НАТО Falcon Autumn, которые проходят в Польше с участием военных из Польши, США и других союзников. Именно во время развертывания лагеря на аэродроме вблизи польского города были замечены небольшие дроны.

Кто именно стоит за появлением беспилотников и перебоями в связи - пока неизвестно.

"Мы осознаем, что есть стороны, которые внимательно наблюдают за нашими действиями и интересуются учениями", - добавил Грандиа.

Несмотря на инцидент, учения не отменили, лишь частично изменили их формат. В конце концов, дроны исчезли.

Вторжение дронов в воздушное пространство НАТО

В течение последнего месяца над территориями стран-членов НАТО массово фиксировали появление неизвестных беспилотников, которые нарушали воздушное пространство. Дроны замечали вблизи военных объектов, стратегической инфраструктуры, а также гражданских и военных аэропортов.

Такие случаи зафиксированы в Швеции, Дании, Нидерландах, Бельгии, Германии, Франции и Польше. Подобные инциденты произошли также в Румынии и Болгарии. В результате появления неизвестных дронов некоторые государства Альянса были вынуждены временно останавливать работу гражданских аэропортов.

По информации украинской разведки, большинство из этих беспилотников могли запускаться с российских танкеров так называемого "теневого флота".

