Під час контрнаступу ЗСУ у Харківській області загинув ірландський доброволець
В Україні під час контрнаступу ЗСУ на Харківському напрямку загинув 23-річний ірландський доброволець Рорі Мейсон. Під час операції його підрозділ зазнав обстрілу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
"Рорі Мейсон загинув військовослужбовцем українських Збройних сил, борючись у складі Міжнародного легіону захисту України неподалік від кордону з Росією", - йдеться у повідомленні.
Також смерть воїна підтвердила його родина. Вони дізналися про смерть Мейсона з Міністерства закордонних справ, яке надає консульську допомогу.
"Хоча ми глибоко засмучені його смертю, ми надзвичайно пишаємось його мужністю, рішучістю та його самовідданістю, які він негайно заручився підтримкою України", - заявив батько бійця.
Як розповіли в Інтернаціональному легіоні, під час проведення операції ЗСУ на Харківському напрямку підрозділ Мейсона зазнав обстрілу.
"Наш брат зі зброї Рорі Мейсон брав участь у Харківському контрнаступі зі своїм підрозділом і був убитий у бою. Пам'ять про Рорі житиме в його частині, у легіоні та збройних силах України", - йдеться у заяві легіону.
Нагадаємо, українські війська продовжують контрнаступ на кількох ділянках фронту. Наші бійці активно просуваються у Херсонській, Харківській та Донецькій областях.
Як заявив президент Володимир Зеленський, за останній тиждень ЗСУ звільнили десятки населених пунктів у кількох областях України.
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