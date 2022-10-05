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Під час контрнаступу ЗСУ у Харківській області загинув ірландський доброволець

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Харків, Середа 05 жовтня 2022 12:55
Під час контрнаступу ЗСУ у Харківській області загинув ірландський доброволець Фото: під час контрнаступу ЗСУ у Харківській області загинув ірландський доброволець (flickr.com)
Автор: Руслан Гаращенко

В Україні під час контрнаступу ЗСУ на Харківському напрямку загинув 23-річний ірландський доброволець Рорі Мейсон. Під час операції його підрозділ зазнав обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Рорі Мейсон загинув військовослужбовцем українських Збройних сил, борючись у складі Міжнародного легіону захисту України неподалік від кордону з Росією", - йдеться у повідомленні.

Також смерть воїна підтвердила його родина. Вони дізналися про смерть Мейсона з Міністерства закордонних справ, яке надає консульську допомогу.

"Хоча ми глибоко засмучені його смертю, ми надзвичайно пишаємось його мужністю, рішучістю та його самовідданістю, які він негайно заручився підтримкою України", - заявив батько бійця.

Як розповіли в Інтернаціональному легіоні, під час проведення операції ЗСУ на Харківському напрямку підрозділ Мейсона зазнав обстрілу.

"Наш брат зі зброї Рорі Мейсон брав участь у Харківському контрнаступі зі своїм підрозділом і був убитий у бою. Пам'ять про Рорі житиме в його частині, у легіоні та збройних силах України", - йдеться у заяві легіону.

Нагадаємо, українські війська продовжують контрнаступ на кількох ділянках фронту. Наші бійці активно просуваються у Херсонській, Харківській та Донецькій областях.

Як заявив президент Володимир Зеленський, за останній тиждень ЗСУ звільнили десятки населених пунктів у кількох областях України.

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