Під час контрнаступу ЗСУ у Харківській області загинув ірландський доброволець

В Україні під час контрнаступу ЗСУ на Харківському напрямку загинув 23-річний ірландський доброволець Рорі Мейсон. Під час операції його підрозділ зазнав обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

"Рорі Мейсон загинув військовослужбовцем українських Збройних сил, борючись у складі Міжнародного легіону захисту України неподалік від кордону з Росією", - йдеться у повідомленні.

Також смерть воїна підтвердила його родина. Вони дізналися про смерть Мейсона з Міністерства закордонних справ, яке надає консульську допомогу.

"Хоча ми глибоко засмучені його смертю, ми надзвичайно пишаємось його мужністю, рішучістю та його самовідданістю, які він негайно заручився підтримкою України", - заявив батько бійця.

Як розповіли в Інтернаціональному легіоні, під час проведення операції ЗСУ на Харківському напрямку підрозділ Мейсона зазнав обстрілу.