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Во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области погиб ирландский доброволец

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Харьков, Среда 05 октября 2022 12:55
Во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области погиб ирландский доброволец Фото: во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области погиб ирландский доброволец (flickr.com)
Автор: Руслан Гаращенко

В Украине во время контрнаступления ВСУ на Харьковском направлении погиб 23-летний ирландский доброволец Рори Мейсон. Во время операции его подразделение подверглось обстрелу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Рори Мейсон погиб военнослужащим украинских Вооруженных сил, сражаясь в составе Интернационального легиона защиты Украины недалеко от границы с Россией", - говорится в сообщении.

Также смерть воина подтвердила его семья. Они узнали о смерти Мейсона из Министерства иностранных дел, оказывающего консульскую помощь.

"Хотя мы глубоко опечалены его смертью, мы чрезвычайно гордимся его мужеством, решимостью и его самоотверженностью, которые он немедленно заручился поддержкой Украины", - заявил отец бойца.

Как рассказали в Интернациональном легионе, во время проведения операции ВСУ на Харьковском направлении подразделение Мейсона подверглось обстрелу.

"Наш брат по оружию Рори Мейсон принимал участие в Харьковском контрнаступлении со своим подразделением и был убит в бою. Память о Рори будет жить в его части, в легионе и вооруженных силах Украины", - говорится в заялении легиона.

Напомним, украинские войска продолжают контрнаступления на нескольких участках фронта. Наши бойцы активно продвигаются в Херсонской, Харьковской и Донецкой областях.

Как заявил президент Владимир Зеленский, что за последнюю неделю ВСУ освободили десятки населенных пунктов в нескольких областях Украины.

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