Во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области погиб ирландский доброволец

В Украине во время контрнаступления ВСУ на Харьковском направлении погиб 23-летний ирландский доброволец Рори Мейсон. Во время операции его подразделение подверглось обстрелу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

"Рори Мейсон погиб военнослужащим украинских Вооруженных сил, сражаясь в составе Интернационального легиона защиты Украины недалеко от границы с Россией", - говорится в сообщении.

Также смерть воина подтвердила его семья. Они узнали о смерти Мейсона из Министерства иностранных дел, оказывающего консульскую помощь.

"Хотя мы глубоко опечалены его смертью, мы чрезвычайно гордимся его мужеством, решимостью и его самоотверженностью, которые он немедленно заручился поддержкой Украины", - заявил отец бойца.

Как рассказали в Интернациональном легионе, во время проведения операции ВСУ на Харьковском направлении подразделение Мейсона подверглось обстрелу.