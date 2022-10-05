Во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области погиб ирландский доброволец
В Украине во время контрнаступления ВСУ на Харьковском направлении погиб 23-летний ирландский доброволец Рори Мейсон. Во время операции его подразделение подверглось обстрелу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
"Рори Мейсон погиб военнослужащим украинских Вооруженных сил, сражаясь в составе Интернационального легиона защиты Украины недалеко от границы с Россией", - говорится в сообщении.
Также смерть воина подтвердила его семья. Они узнали о смерти Мейсона из Министерства иностранных дел, оказывающего консульскую помощь.
"Хотя мы глубоко опечалены его смертью, мы чрезвычайно гордимся его мужеством, решимостью и его самоотверженностью, которые он немедленно заручился поддержкой Украины", - заявил отец бойца.
Как рассказали в Интернациональном легионе, во время проведения операции ВСУ на Харьковском направлении подразделение Мейсона подверглось обстрелу.
"Наш брат по оружию Рори Мейсон принимал участие в Харьковском контрнаступлении со своим подразделением и был убит в бою. Память о Рори будет жить в его части, в легионе и вооруженных силах Украины", - говорится в заялении легиона.
Напомним, украинские войска продолжают контрнаступления на нескольких участках фронта. Наши бойцы активно продвигаются в Херсонской, Харьковской и Донецкой областях.
Как заявил президент Владимир Зеленский, что за последнюю неделю ВСУ освободили десятки населенных пунктов в нескольких областях Украины.
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