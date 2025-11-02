UA

Під час комбінованих ударів по Дніпропетровщині загинули військові ЗСУ

Ілюстративне фото: через удари росіян є жертви серед військових ЗСУ (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Внаслідок серії комбінованих ракетно-дронових ударів російських окупантів по Дніпропетровській області 1 листопада загинули військовослужбовці Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву угруповання військ "Схід".

В заяві зазначили, що 1 листопада 2025 року російські окупанти здійснили атаки по громадах у Дніпропетровській області, зокрема були атаковані Нікополь, Піщанська, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська громади.

"Внаслідок ворожого комбінованого удару є, на жаль, загиблі та поранені й серед військовослужбовців Збройних Сил України", - повідомили в ЗСУ.

За словами військових, зараз працюють відповідні правоохоронні органи. Ведуться перевірки обставин подій, зокрема щодо дотримання та виконання вимог та розпоряджень Головнокомандувача та Генерального штабу ЗС України.

"Перевіряються обставини щодо дотримання й виконання вимог розпоряджень про своєчасність оповіщення про ракетну небезпеку, заборони (обмеження) розміщення особового складу та проведення нарад і зборів на відкритій місцевості, а також розміщення у непризначених для цього місцях", - зазначили в угрупованні військ.

Нагадаємо, що 1 листопада російські окупанти здійснили атаку на магазин на Дніпропетровщині ввечері 1 листопада. Ворог атакував магазин в Самарському районі, внаслідок удару є загиблі та поранені. Нажаль, серед чотирьох загиблих опинилися діти.

Також від атак ворога за вечір та ніч постраждали Павлоградська, Нікопольська та Синельниківська громади. Окупанти били по них ракетами, артилерією та дронами. Є пошкодження та постраждалі.

