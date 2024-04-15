Під час атаки на ЗАЕС Росія, ймовірно, запустила дрони з окупованої території, - Greenpeace

Як зазначили аналітики, використані безпілотники при атаці мають малий радіус дії 10-15 кілометрів.

"Такі пристрої малого радіусу дії, ймовірно, були запущені поблизу ЗАЕС і ймовірно, але не остаточно, з території, контрольованої Росією", - йдеться у дослідженні.

Згідно зі звітом McKenzie, Росії було вигідно звинуватити Україну в атаці, хоча, на перший погляд, атака підконтрольного ними обʼєкту виглядає нелогічною.

"Їм було б вигідно продемонструвати українську безвідповідальність щодо

ядерної безпеки та чинити тиск на міжнародне співтовариство, щоб воно наклало санкції на Україну за таку поведінку", - припускають аналітики.

У Greenpeace вважають, що російські звинувачення є "збройною дезінформацією", покликаною відвернути увагу від зростаючої загрози для ЗАЕС з боку Росії.

"Очевидно, що російський уряд і МАГАТЕ повинні розкрити набагато більше інформації, перш ніж можна буде зробити остаточний висновок. Але попередній аналіз доказів, проведений McKenzies, вказує на фейкові атаки, здійснені на території, яка контролюється "Росатомом" і російськими Збройними силами", - зазначив фахівець з ядерної енергетики Greenpeace Шон Берні.