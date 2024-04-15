Під час атаки на ЗАЕС Росія, ймовірно, запустила дрони з окупованої території, - Greenpeace

Під час атаки росіян на Запорізьку атомну електростанцію ворожі дрони, ймовірно, були запущені з тимчасово окупованої території України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження британських військових аналітиків McKenzie на замовлення міжнародної організації Greenpeace.
Як зазначили аналітики, використані безпілотники при атаці мають малий радіус дії 10-15 кілометрів.
"Такі пристрої малого радіусу дії, ймовірно, були запущені поблизу ЗАЕС і ймовірно, але не остаточно, з території, контрольованої Росією", - йдеться у дослідженні.
Згідно зі звітом McKenzie, Росії було вигідно звинуватити Україну в атаці, хоча, на перший погляд, атака підконтрольного ними обʼєкту виглядає нелогічною.
"Їм було б вигідно продемонструвати українську безвідповідальність щодо
ядерної безпеки та чинити тиск на міжнародне співтовариство, щоб воно наклало санкції на Україну за таку поведінку", - припускають аналітики.
У Greenpeace вважають, що російські звинувачення є "збройною дезінформацією", покликаною відвернути увагу від зростаючої загрози для ЗАЕС з боку Росії.
"Очевидно, що російський уряд і МАГАТЕ повинні розкрити набагато більше інформації, перш ніж можна буде зробити остаточний висновок. Але попередній аналіз доказів, проведений McKenzies, вказує на фейкові атаки, здійснені на території, яка контролюється "Росатомом" і російськими Збройними силами", - зазначив фахівець з ядерної енергетики Greenpeace Шон Берні.
Нагадаємо, 7 квітня Міжнародне агентство з атомної енергії заявило про те, що на території Запорізької АЕС вибухнув дрон. При цьому МАГАТЕ зафіксувало щонайменше три влучання у захисну оболонку реактора станції.
Своєю чергою росіяни почали звинувачувати в атаці українських захисників. Ворог заявляв про "серію атак" на ЗАЕС, внаслідок якої нібито є поранені та пошкоджена вантажівка.
В "Енергоатомі" у відповідь на такі фантазії РФ заявили про те, що звинувачення у бік України - це спроба Москви приховати власні наміри.
Пізніше у ГУР розповіли, що російські окупанти вирішили зімітувати удар по Запорізькій атомній електростанції за допомогою дронів. Вони спробували звинуватити у цьому українських захисників.
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