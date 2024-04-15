Во время атаки на ЗАЭС Россия, вероятно, запустила дроны с оккупированной территории, - Greenpeace

Во время атаки россиян на Запорожскую атомную электростанцию вражеские дроны, вероятно, были запущены с временно оккупированной территории Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование британских военных аналитиков McKenzie по заказу международной организации Greenpeace.
Как отметили аналитики, использованные беспилотники при атаке обладают малым радиусом действия 10-15 километров.
"Такие устройства малого радиуса действия, вероятно, были запущены вблизи ЗАЭС и вероятно, но не окончательно с территории, контролируемой Россией", - говорится в исследовании.
Согласно отчету McKenzie, России было выгодно обвинить Украину в атаке, хотя на первый взгляд атака подконтрольного ими объекта выглядит нелогичной.
"Им было бы выгодно продемонстрировать украинскую безответственность по
ядерной безопасности и оказывать давление на международное сообщество, чтобы оно наложило санкции на Украину за такое поведение", - предполагают аналитики.
В Greenpeace считают, что российские обвинения являются "вооруженной дезинформацией", призванной отвлечь внимание от растущей угрозы для ЗАЭС со стороны России.
"Очевидно, что российское правительство и МАГАТЭ должны раскрыть гораздо больше информации, прежде чем можно будет сделать окончательный вывод. Но предварительный анализ доказательств, проведенный McKenzies, указывает на фейковые атаки, совершенные на контролируемой "Росатомом" территории и российскими Вооруженными силами", - отметил специалист по ядерной энергетике Greenpeace Шон Берни.
Напомним, 7 апреля Международное агентство по атомной энергии заявило о том, что на территории Запорожской АЭС взорвался дрон. При этом МАГАТЭ зафиксировало по меньшей мере три попадания в защитную оболочку реактора станции.
В свою очередь россияне начали обвинять в атаке украинских защитников. Враг заявлял о "серии атак" на ЗАЭС, в результате которой якобы есть раненые и поврежден грузовик.
В "Энергоатоме" в ответ на такие фантазии РФ заявили о том, что обвинения в сторону Украины - это попытка Москвы скрыть собственные намерения.
Позже в ГУР рассказали, что российские оккупанты решили сымитировать удар по Запорожской атомной электростанции с помощью дронов. Они попытались обвинить в этом украинских защитников.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.