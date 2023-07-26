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Під час атаки на порт "Рені" постраждало румунське судно

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Середа 26 липня 2023 01:15
Під час атаки на порт "Рені" постраждало румунське судно Фото: через атаку порту "Рені" постраждало румунське судно (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Під час російської атаки на дунайський порт Рені в Одеській області, що відбувся 24 липня, зазнало пошкоджень румунське судно.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ Румунії, передає РБК-Україна з посиланням на HotNews.ro.

Генеральне консульство Румунії в Одесі провело розслідування інциденту і вияснило, що, за попередніми даними, судно зазнало незначних пошкоджень і продовжило свій рейс.

Також в МЗС додали, що в результаті атак українських портів на Дунаї жоден румунський громадянин не постраждав.

Удар по порту Рені

В ніч проти 24 липня РФ атакувала річковий порт Рені на Дунаї, що знаходиться поблизу кордону з Румунією. Через удар БПЛА було зруйновано ангар з зерном та резервуари для інших видів вантажів.

Вже наступного дня ціни на пшеницю у світі піднялись - ф'ючерси на пшеницю зросли на 2,6% у Чикаго до 7,7725 долара за бушель, найвищого рівня з 21 лютого.

Зазначимо, що удар є продовженням майже щоденних обстрілів Одеської області після того, як РФ заявила про вихід із "зернової угоди".

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