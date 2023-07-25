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Ціни на пшеницю злетіли після російського удару по порту на Дунаї

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Україна, Вівторок 25 липня 2023 08:23
Ціни на пшеницю злетіли після російського удару по порту на Дунаї Фото: пшениця подорожчала після удару по порту (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на пшеницю піднялися до найвищого рівня за п'ять місяців після того, як Росія атакувала порт на Дунаї, завдавши шкоди життєво важливому експортному маршруту українського зерна на світові ринки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Росія в понеділок завдала удару безпілотником по дунайському порту Рені, знищивши зерновий ангар. Це сталося приблизно через тиждень після того, як Москва розірвала угоду, яка дозволила Україні перевозити врожай через Чорне море, і згодом атакувала порти Одеси.

Як зазначив Майкл Магдовіц, старший аналітик Rabobank Group із сировинних товарів, відключення експортних потужностей найбільше вплине на пшеницю, за нею слідує кукурудза.

Магдовиць додав, що рослинні олії, як і раніше, можна перевозити на вантажівках і поїздах, але зерно експортувати таким чином менш рентабельно.

Ф'ючерси на пшеницю зросли на 2,6% у Чикаго до 7,7725 долара за бушель, найвищого рівня з 21 лютого. Напередодні ф'ючерси підскочили до біржового ліміту. Кукурудза з постачанням у грудні подорожчала на 0,7%.

Ціни на пшеницю злетіли після російського удару по порту на Дунаї

Рені є одним із найбільших річкових портів України з перевалки зерна та розташований на Дунаї на кордоні з Румунією. Місцеві торговці розширювали там свої потужності у відповідь морську блокаду Росії. Хоча незрозуміло, наскільки сильно атаки вплинуть на експорт із Рені, вони збільшують операційні ризики.

Удар по порту Рені

Російські війська в ніч проти 24 липня атакували річковий порт Рені на Дунаї, який знаходиться поблизу кордону з Румунією.

Внаслідок удару безпілотника зруйновано ангар, у якому зберігалося зерно. Пошкоджено ще кілька резервуарів для інших видів вантажів, пошкоджено портові об'єкти.

Удар відбувся після виходу Росії із "зернової угоди", що значно вплинуло на продовольчу безпеку по всьому світу.

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дрони зерновий коридор
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