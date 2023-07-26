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Во время атаки на порт "Рени" пострадало румынское судно

Новина українською →
Среда 26 июля 2023 01:15
Во время атаки на порт "Рени" пострадало румынское судно Фото: из-за атаки порта "Рени" пострадало румынское судно (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Во время российской атаки на дунайский порт Рени в Одесской области, состоявшийся 24 июля, получили повреждения румынское судно.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Румынии, передает РБК-Украина со ссылкой на HotNews.ro.

Генеральное консульство Румынии в Одессе провело расследование инцидента и выяснило, что, по предварительным данным, судно получило незначительные повреждения и продолжило свой рейс.

Также в МИД добавили, что в результате атак украинских портов на Дунае ни один румынский гражданин не пострадал.

Удар по порту Рени

В ночь на 24 июля РФ атаковала речной порт Рени на Дунае, находящийся вблизи границы с Румынией. Из-за удара БПЛА был разрушен ангар с зерном и резервуары для других видов грузов.

Уже на следующий день цены на пшеницу в мире поднялись - фьючерсы на пшеницу выросли на 2,6% в Чикаго до 7,7725 доллара за бушель, самого высокого уровня с 21 февраля.

Отметим, что удар является продолжением почти ежедневных обстрелов Одесской области после того, как РФ заявила о выходе из "зернового соглашения".

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Одесса Румыния
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